Bolsonaro faz o menor ato na Paulista contra o STF

Sob o mote "Justiça já", o ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Avenida Paulista reuniu neste domingo, 29, o menor número de participantes, em São Paulo, desde que ele deixou o governo, no fim de 2022. Levantamento feito pelo Monitor do Debate Público do Meio Digital, da Universidade de São Paulo, mostra que 12,4 mil pessoas estiveram na manifestação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Se vocês me derem, por ocasião das eleições do ano que vem, 50% da Câmara e 50% do Senado, eu mudo o destino do Brasil", disse Bolsonaro, que é réu no STF. "Não interessa onde eu esteja. Aqui ou no além, quem estiver na liderança (do Congresso) vai mandar mais que o presidente da República", completou.

Inelegível até 2030, Bolsonaro corre o risco de ser preso por tentativa de golpe. O julgamento no STF deve terminar ainda neste ano.

O ex-presidente atua para eleger seus aliados no Congresso. Se tiver maioria no Senado, por exemplo, o grupo político de Bolsonaro pode aprovar até mesmo o impeachment de ministros do STF. O principal alvo é Alexandre de Moraes, relator das investigações sobre o 8 de janeiro de 2023.

"A gente está aqui para pedir anistia e pacificação", disse o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ao lado de Bolsonaro.