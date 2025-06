Manifestação de Bolsonaro reuniu 12 mil pessoas na Avenida Paulista, diz monitor ligado à USP

A manifestação "Justiça Já", organizada neste domingo, 29, na Avenida Paulista, pelo ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) e pelo pastor Silas Malafaia, reuniu cerca de 12,4 mil pessoas, segundo estimativa do Monitor do Debate Político do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) - instituição ligada à Universidade de São Paulo - e da ONG More in Common. A margem de erro é de 1,5 mil pessoas para mais ou para menos.

A contagem foi feita no pico do ato, às 15h40, com base em 34 imagens aéreas analisadas por inteligência artificial.