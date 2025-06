Bolsonaro reúne manifestantes na Paulista por pressão ao STF e anistia a golpistas

A concentração ocorre em frente ao Masp, até o momento com público menor do que o do ato de 6 de abril no mesmo local, que reuniu 44,9 mil pessoas

O esforço para manter a militância mobilizada ocorre em meio ao avanço das ações referentes ao julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) dos atos golpistas de 2023 e da trama golpista do ano anterior que pode condenar o ex-presidente e aliados.

O mote da manifestação, que tem como principal articulador o pastor Silas Malafaia, é "Justiça já!", numa tentativa de pressionar o STF, que julga o ex-presidente e outros membros da cúpula de seu governo pela tentativa de golpe de Estado em 2022.

Mais uma vez, bandeiras do Brasil se unem às dos Estados Unidos e de Israel na manifestação.

Em uma das faixas próximas ao carro de som, lê-se "Bolsotrump" e "Trumponaro". Em outra, com uma caricatura de Eduardo Bolsonaro, consta os dizeres: "Edu, nós o apoiamos" e "Donald Trump, thank you very much".

As manifestações apoiam a tentativa do deputado federal licenciado em conseguir sanções ao ministro do STF Alexandre de Moraes por parte de autoridades norte-americanas.