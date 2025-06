Fortaleza retoma Conferência da Cidade e debate prioridades para políticas públicas

Foram definidas 12 prioridades dentro de cinco eixos e escolhidos 47 delegados municipais. O grupo levará as propostas para a PNDU nas etapas estadual e nacional

Com o tema “Construindo a Política de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”, a 7ª edição tem o intuito de reunir poder público, sociedade civil e especialistas para debater os principais desafios urbanos da capital cearense e construir propostas para a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU) .

Após nove anos sem realização, Fortaleza voltou a sediar a Conferência Municipal da Cidade . O evento iniciou na sexta-feira, 27, e seguiu neste sábado, 28, na Escola Superior do Parlamento Cearense (Unipace), prédio anexo da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

"Temos duas finalidades: receber sugestões para a gestão local e também para cidades do Brasil, de uma maneira geral, dentro desse processo de conferência", explica Artur Bruno.

Artur Bruno (PT), presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza (Ipplan), explica que, até a realização da conferência, foram promovidos 39 fóruns territoriais, iniciados em abril, e quatro pré-conferências, em maio e junho, com o objetivo de ouvir a população.

No encontro, foram definidas 12 prioridades dentro de cinco eixos (veja quadro logo abaixo) e escolhidos 47 delegados municipais, que levarão as propostas para a PNDU nas etapas estadual, prevista para agosto, e nacional, marcada para outubro, em Brasília.

Questionado sobre as principais questões apresentadas, o presidente do Ippan citou a necessidade de creches e áreas verdes, segurança pública e melhor acolhimento da população em equipamentos públicos. Além disso, ele contou que os fóruns territoriais se tornarão práticas permanentes.

As demandas, conforme pontua, serão incorporadas tanto ao plano de governo de Evandro Leitão (PT) quanto ao Plano Plurianual (PPA), que será enviado pela Prefeitura à Câmara Municipal no segundo semestre.

“Ficou acertado que, no segundo semestre, nós voltaríamos para dizer: ‘isso será feito este ano, aquilo no ano que vem’. O prefeito quer transparência e credibilidade com a população”, destacou Artur Bruno.

Apesar dos avanços, o evento teve pontos de atenção. A vereadora Adriana Gerônimo (Psol) mencionou desafios na organização e na logística para garantir maior participação popular, principalmente de áreas periféricas.

“Não adianta promover o evento, tem que dar condições. Não foi disponibilizado transporte, e final de semana os ônibus são limitados”, considerou.