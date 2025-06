Ex-presidente Sarney abre perfil no Instagram aos 95 anos e agradece apoio: 'Me emocionaram'

Ex-presidente teve Covid-19 recentemente, mas acabou curado completamente / Crédito: Reprodução/Instagram José Sarney

O ex-presidente da República José Sarney, de 95 anos, estreou no Instagram e conquistou rapidamente a atenção do público. Desde a abertura da conta, no último dia 12 de junho, o político maranhense já reúne cerca de 42 mil seguidores na rede social. Logo nas primeiras publicações, Sarney explicou o motivo de sua chegada à plataforma. “Seja bem-vindo a esta minha tentativa de conversar com vocês e ser mais novo”, escreveu.