Encontro na OAB-CE discute o Direito Partidário brasileiro

Terminou nesta sexta-feira, 27, o 1º Encontro Brasileiro de Direito Partidário, localizado no auditório da OAB-CE. O evento foi realizado pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual (Ibradip), com apoio da Comissão de Direito Eleitoral, Comissão de Estudos Políticos e Comissão Especial de Ética na Política e de Combate à Corrupção Eleitoral da OAB-CE e ESA-CE.

O evento discutiu temas ligados ao direito e a esfera político-partidária brasileira, perpassando pelas discussões atuais a respeito do Novo Código Eleitoral do país, em tramitação no Congresso, com votação podendo acontecer em julho de 2025.