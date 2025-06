Defesa de Braga Netto acusa Moraes de violar prerrogativas por proibir gravação de acareação

A defesa do general Walter Braga Netto pediu à Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo (OAB-SP), para intervir no julgamento da trama golpista que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF). O advogado do general acusa o ministro Alexandre de Moraes de violar prerrogativas ao impedir a gravação da acareação entre Braga Netto e Mauro Cid.

O advogado José Luis Oliveira Lima, que representa Braga Netto, justifica que "a ausência de qualquer registro visual e sonoro da acareação é absolutamente incompatível com a magnitude deste julgamento".