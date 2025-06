De Assis sobre o PT ocupar mais espaços na chapa: 'Por que não pode, só porque é do PT?'

Embora reconheça que as tratativas com a base aliada só ocorrerão mais à frente, De Assis reforçou o coro de legitimidade. "O PT tem o direito que outros partidos que governaram tiveram . Vamos lembrar quando Tasso (Jereissati) foi governador, como era a composição na presidência da Assembleia Legislativa, na Câmara, a Prefeitura de Fortaleza, a bancada estadual, o Senado, a Presidência da República”, citou, lembrando domínio dos tucanos à época.

O deputado estadual cearense De Assis Diniz (PT) rechaçou a tese de que o PT não deveria ocupar outras posições na chapa majoritária, na eleição de 2026, por já contar com o governador Elmano de Freitas (PT), virtual pré-candidato a reeleição no ano que vem. Para o deputado, a discussão não deve ocorrer agora, mas o PT tem condições e o “direito” de ocupar os espaços que lhe interessam.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O parlamentar lembra que há muito a ser considerado no cálculo final, como o peso e impacto de federações e fusões partidárias que ainda estão em fase de discussão.

“Dizer que porque o governador é do PT, nós não podemos ter outras posições? Por que os outros tiveram e nós não temos esse direito? Onde está escrito isso? Política é potência. Se você tem força política, você tem condições de ter. E nós podemos nos perguntar, se um governo que tem uma base de mais de 170 prefeitos não é capaz de bancar uma chapa?”, questionou.

De Assis citou fatores nacionais que podem alterar os rumos da política local. “Lá na frente vamos verificar aquilo que hoje discutimos. Vamos jogar e formar um bom plantel para termos condições de discutir as bancadas federal e estadual, os dois senadores e a vice. Não vejo problemas em dizer que porque temos o governo, não podemos ter outras. Não tiveram no passado? Porque hoje não pode, só porque é do PT?".

Declarações recentes

As declarações ocorrem em meio a divergências na base governista, com aliados dando declarações públicas sobre o que acreditam ser o melhor caminho para 2026. Este mês, o senador Cid Gomes (PSB) defendeu que os espaços não devem se concentrar no mesmo partido. "Se o PT já tem o Governo do Estado, é razoável que mais partidos sejam contemplados. Participe na chapa com outras posições", disse.