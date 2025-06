AGU comemora decisão do STF que responsabiliza redes sociais por conteúdos de terceiros

Apesar do apoio da AGU, magistrados da própria Corte, manifestaram preocupação com uma possível censura colateral advinda das mudanças

O Tribunal, por meio do julgamento, criou critérios para punir falhas na moderação das big techs. "Felicito essa importantíssima decisão do Supremo", inicia Jorge Messias.

Sendo assim, agora as empresas se responsabilizam pelos posts ilegais desde que forem notificadas por usuários, e não a partir do momento em que descumprirem decisões judiciais que pedem a remoção dos conteúdos, como previa o artigo 19 do Marco Civil da Internet .

A decisão do Supremo determina que as plataformas respondem por crimes, atos ilícitos e contas falsas se não removerem esses conteúdos após notificação privada (extrajudicial).

A única exceção são os casos de crimes contra a honra, como injúria, calúnia e difamação, que continuam seguindo os ritos anteriores e exigem notificação judicial.

"A Corte fixou, em detalhes, as balizas para a aplicação do art. 19 do Marco Civil da Internet, ampliando o dever de cuidado das plataformas com aquilo que elas veiculam", afirmou Jorge Messias.

De acordo com o ministro-chefe da AGU, "a decisão do STF é histórica, verdadeiro marco civilizatório, e vai na mesma direção do que foi adotado por diversos países democráticos com o objetivo de garantir mais proteção à sociedade contra crimes, fraudes e discursos de ódio que ameaçam cidadãos e a própria democracia no ambiente digital".