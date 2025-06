TJ-SP altera título de nomeação do juiz 'inglês' para constar seu nome verdadeiro

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) alterou o nome do juiz Edward Albert Lancelot Dodd Canterbury Caterham Wickfield no título de nomeação. Passará a constar no documento o nome verdadeiro do magistrado, José Eduardo Franco dos Reis. A decisão administrativa foi publicada nesta quarta-feira, 25, no Diário Oficial de Justiça.

O título de nomeação é o documento oficial que formaliza a convocação de um candidato aprovado em concurso público para ocupar um cargo no tribunal.