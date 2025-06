Prioridade é regulação do negócio das redes sociais, e não regulação da tecnologia, diz AGU

"A tecnologia é dinâmica, ela está colocada à disposição da sociedade para diversas aplicações. A grande virada nessa discussão é a regulação do negócio, porque o negócio possui interesse econômico, o negócio possui interesse de obtenção de lucro. E a partir disso, ele pode adotar estratégias de maximização do seu resultado, a despeito de preceitos éticos, de resguardos dos interesses de populações vulneráveis e de estímulo, a partir dessa perspectiva, a práticas ilícitas e, às vezes, até criminosas", explicou Messias.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Portanto, a regulação do negócio precisa ser colocada como prioridade, porque a tecnologia em si não é necessariamente negativa, ela pode ser muitas vezes até positiva. A grande questão é o interesse econômico por trás do negócio levar, evidentemente, à ausência de proteção a interesses constitucionais que devem ser protegidos."

Ele declarou ainda que a liberdade de expressão é garantida pela Constituição, sendo defendida também pelo governo, que se opõe apenas ao uso da desinformação para fins ilícitos.

"O grande ponto é o uso da desinformação para obter vantagem indevida, o uso da desinformação para cometimento de crimes, o uso da desinformação para levar crianças e adolescentes e idosos a situações de exposição e vulnerabilidade. Então nós temos de falar com a sociedade que essas questões é que precisam de proteção. A liberdade de expressão, as pessoas precisam ser responsabilizadas na medida de sua responsabilidade. E da mesma forma que as pessoas falam de forma presencial e podem ser responsabilizadas de forma presencial, elas também podem ser responsabilizadas com uso de plataformas sociais", declarou.

Messias participou do evento Global Fact, dedicado a debater verificação de fatos e combate à desinformação, sediado pela FGV Comunicação, no Rio de Janeiro, com o apoio das iniciativas jornalísticas Estadão Verifica, Aos Fatos, Lupa e UOL Confere.