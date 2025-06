Por proposta da primeira-dama que é vereadora em Fortaleza, Aquiraz levará estudantes à Inglaterra

Programa Aquirazenses pelo mundo levará estudantes da rede pública à Inglaterra / Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Aquiraz

Os estudantess da rede pública de ensino de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, a 22 km da capital cearense, terão oportunidade de estudar inglês na Inglaterra. O prefeito Bruno Gonçalves (PRD) anunciou o lançamento do programa "Aquirazenses Pelo Mundo", que busca incentivar os estudantes do 8º ano do ensino fundamental a se dedicarem ao aprendizado do inglês.

A ideia surgiu por iniciativa da vereadora de Fortaleza e primeira-dama de Aquiraz, Carla Ibiapina (DC). Os estudantes serão avaliados por meio de prova. Os dez com melhor desempenho serão levados, com todas as despesas pagas, à Inglaterra. A iniciativa foi lançada nas redes sociais do prefeito. Ao lado dele e da primeira-dama, estava o prefeito de Recife, João Campos — que recentemente assumiu como presidente do nacional PSB. Recife foi a primeira cidade do Brasil a implantar um sistema municipal de intercâmbio, e a experiência inspirou o projeto de Aquiraz. "É um orgulho danado a gente ver Pernambuco e Ceará dando exemplo de educação para todo o Brasil", afirmou o prefeito João Campos. Alguns estudantes manifestaram interesse em participar do programa por meio do vídeo de divulgação da Prefeitura.

"Vou estudar mais que o máximo pra ir, meu prefeitinho!", comentou um aluno nas redes sociais.





Como funcionará a seleção Segundo o prefeito, os alunos que se interessarem em participar do projeto devem procurar a diretoria das escolas para se cadastrar. Após o cadastro, os estudantes receberão aulas por meio de um curso de inglês e realizarão uma prova para avaliação de desempenho. Os dez alunos com os melhores resultados serão contemplados pela iniciativa. Nas redes sociais, moradores questionaram se não seria mais proveitoso levar alunos de turmas mais avançadas. Em resposta, a primeira-dama explicou:

"Os alunos da rede municipal vão até o 9º ano. A Prefeitura não pode pagar para alunos do ensino médio. Por isso, iremos prepará-los no 8º ano para que possam viajar no 9º." A Prefeitura informou que a primeira turma de intercâmbio será levada em junho de 2026, após todas as etapas de seleção. "Estudem! Se dediquem! Para poder ter a honra de representar Aquiraz lá na Inglaterra", afirmou o Dr. Bruno, em incentivo aos alunos.