O POVO News: Guerra Israel x Irã; corpo de brasileira é resgatado na Indonésia

Com apresentação de Marcos Tardin, o programa O POVO News exibe nesta quarta-feira, 25, mais uma edição com informações sobre temas de repercussão internacional e movimentações no cenário político brasileiro. A transmissão vai ao ar às 18h, com comentários dos jornalistas Carlos Mazza e João Paulo Biage. O programa traz atualizações sobre o caso da brasileira Juliana Marins, que perdeu a vida ao cair de um penhasco que circunda a trilha junto à cratera do Mount Rinjani (3.726 metros de altura), vulcão localizado a cerca de 1.200 km de Jacarta, na ilha de Lombok. Novas informações divulgadas pelo Itamaraty detalham o acompanhamento do governo brasileiro, que presta apoio à família da vítima e monitora os procedimentos legais no país asiático.

Segundo nota do governo brasileiro, "a embaixada do Brasil em Jacarta mobilizou as autoridades locais, no mais alto nível, para a tarefa de resgate e vinha acompanhando os trabalhos de busca desde a noite de sexta-feira, quando foi informada da queda no Mount Rinjani". Assista ao programa clicando aqui ou no player abaixo:

Para falar sobre os desafios e riscos em áreas vulcânicas, o O POVO News recebe o alpinista Rosier Alexandre na edição desta quarta-feira. O presidente americano, Donald Trump, assegurou, nesta quarta-feira, que as instalações nucleares iranianas foram "totalmente destruídas" pelos bombardeios de Washington e que o programa nuclear de Teerã retrocedeu "décadas", embora Israel tenha afirmado que ainda é cedo para avaliar os danos.

Somando-se à campanha militar israelense iniciada em 13 de junho, Trump decidiu atacar no domingo três instalações nucleares estratégicas para o Irã: Natanz, Fordo - instalada a grande profundidade, debaixo de uma montanha - e Isfahan. Seu objetivo, assim como o de Israel, era desbaratar o programa nuclear iraniano que, segundo suspeitam as potências ocidentais, visa desenvolver a bomba atômica, apesar dos desmentidos de Teerã. O analista de política internacional Luiz Philipe Ferreira participa do programa e analisa o impacto diplomático da tensão, o papel das potências envolvidas e os possíveis desdobramentos da crise.

No Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados pautou, de última hora, a votação que pode derrubar o aumento recente do IOF. Outro ponto de tensão ocorre após declarações de ministros responsabilizando o Congresso pelo aumento na conta de luz. O presidente da CCJ, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), reage com irritação e critica o discurso do governo, classificando-o como “injusto” e “populista”. A derrubada de vetos presidenciais que aumentam o valor da conta de luz foi um dos estopins para Hugo Motta (Republicanos-PB) incluir o decreto legislativo que suspende a alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) na pauta da sessão desta quarta-feira. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO Ainda no Legislativo, o Senado pode votar nesta quarta-feira, 25, uma proposta que amplia o número de deputados federais. A medida reacende o debate sobre a representatividade parlamentar e os custos do Congresso.