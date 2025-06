Moraes manda PF ouvir advogado e ex-assessor de Bolsonaro 

Bueno e Wajngarten são acusados do crime de obstrução das investigações da trama golpista

De acordo com a decisão do ministro, Bueno e Wajngarten são acusados do crime de obstrução das investigações da trama golpista. Segundo a PF, eles teriam se aproximado da filha e da mãe do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, para tentar obter informações sobre a delação premiada assinada com a PF.

O ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira (25) que o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro , Paulo Cunha Bueno , e o ex-assessor Fabio Wajngarten prestem depoimento à Polícia Federal (PF).

A investigação da PF está baseada em informações entregues pela defesa de Cid.

Conforme a apuração, Wajngarten fez "intensa tentativa de falar" com a esposa de Cid, Gabriela Ribeiro Cid, e com uma filha menor do militar.

Além disso, Paulo Cunha Bueno chegou a encontrar a mãe do ex-ajudante, Agnes Cid, durante um evento público realizado na Hípica de São Paulo, e a cercou para tentar "demover a defesa constituída por Cid".

No entendimento de Moraes, as condutas indicam a prática do crime de obstrução de Justiça.