Lula lança ação habitacional na Favela do Moinho enquanto Tarcísio entrega apartamentos no ABC

Apesar disso, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), não estará presente no evento. Segundo o Palácio dos Bandeirantes, ele vai entregar 120 apartamentos em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Depois, seguirá para Lagoinha, no Vale do Paraíba, onde entrega obras de revitalização.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participará nesta quinta-feira, 26, do lançamento de uma ação habitacional voltada para as quase 900 famílias que vivem na Favela do Moinho, na região central de São Paulo. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o governo federal e a gestão estadual.

Dentro do PT, a disputa eleitoral em São Paulo é vista como uma prioridade. Com a popularidade do governo Lula em queda, manter a vantagem que o petista obteve na capital paulista nas eleições de 2026 é considerada crucial para garantir a reeleição.

Nesta semana, os dois apostam em projetos de habitação social. Na terça-feira, 24, Tarcísio entregou moradias do programa Casa Paulista em São José do Rio Preto. "Olha o que está acontecendo na Favela do Moinho. Falar é fácil. Só que a gente trabalha. E é por isso que estamos fazendo o que nunca foi feito", disse na ocasião.

Tanto o presidente como o governador paulista são cotados como candidatos à Presidência no ano que vem. Aos 79 anos, Lula tem dito que sua candidatura à reeleição dependerá de seu estado de saúde. Já Tarcísio afirma que só entrará na disputa pelo Palácio do Planalto se for indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A cerimônia estava prevista para ocorrer no Armazém do Campo, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), no centro da cidade. Porém, o Palácio do Planalto mudou o local do evento para a Favela do Moinho. O período também foi alterado, passando da manhã para a tarde.

O Planalto diz que a mudança ocorreu devido à dinâmica de agenda da Presidência. Nos bastidores, porém, a escolha do armazém do MST para sediar o evento foi levantada como uma das razões para a ausência de Tarcísio, uma vez que ele poderia se desgastar com o bolsonarismo ao frequentar o espaço ao lado de Lula. Mesmo com a mudança, o governador decidiu não ir ao evento de Lula.

O evento na Favela do Moinho será a segunda agenda de Lula em São Paulo em pouco mais de um mês. No fim de maio, o presidente esteve na cidade para o lançamento dos cursos de Medicina e Biomedicina da Faculdade de Ciências da Saúde Sírio-Libanês.