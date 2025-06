Psol e PCdoB discutem federação partidária para 2026

Urna eletrônica / Crédito: Antonio Augusto/Ascom TSE

O Partido Comunista Brasileiro (PCdoB) estaria em conversas com o Partido Socialismo e Liberdade (Psol) visando formalizar federação para as eleições de 2026. Atualmente ambas as siglas estão comprometidas com outras legendas, cada qual na própria federação. O PCdoB está federado com o Partido dos Trabalhadores (PT) e o Partido Verde (PV), desde a eleição de 2022, enquanto os psolistas estão unidos à Rede Sustentabilidade da ministra do Meio Ambiente Marina Silva.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em ambos os casos as federações expiram no primeiro semestre de 2026, sendo possível reorganizar uma nova configuração para o próximo pleito presidencial. Na eleição de 2026, a cláusula de barreira mais uma vez vai aumentar a porcentagem de votos chegando a 2,5% para os partidos continuarem a ter acesso ao fundo partidário e tempo de rádio e televisão. As siglas que não atingirem a porcentagem mínima podem continuar a existir, mas sem acesso a recursos públicos para manter o funcionamento. Os psolistas querem manter a união com a Rede, enquanto os comunistas estariam insatisfeitos com a união com o PT, sentindo que a sigla petista deixou o PCdoB em segundo plano na união. O que é a cláusula de barreira?

A cláusula de barreira, também chamada de cláusula de desempenho, é uma regra que limita o acesso de partidos políticos a recursos públicos e benefícios legislativos caso eles não alcancem um desempenho mínimo nas eleições para a Câmara dos Deputados. Criada com o objetivo de reduzir a fragmentação partidária no Brasil, a medida passou a valer de forma progressiva a partir das eleições de 2018.