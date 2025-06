Líderes evangélicos convocam para ato de Bolsonaro em São Paulo

O pastor Silas Malafaia divulgou um vídeo nesta terça-feira, 24, reunindo outros dez líderes evangélicos que convocam apoiadores para manifestação organizada por ele e pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O ato ocorrerá no próximo domingo, 29, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Além de Malafaia, responsável por organizar manifestações em defesa do ex-presidente e bancar o aluguel dos trios elétricos, aparecem vídeos de apóstolos, bispos e outros pastores, intercalados com fotos de condenados pelas invasões dos prédios públicos no dia 8 de janeiro de 2023, em Brasília.