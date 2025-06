Trama golpista: defesa pede liberdade para o coronel Marcelo Câmara

A defesa do coronel Marcelo Câmara pediu nesta segunda-feira, 23, a revogação de sua prisão preventiva. Em manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF), o advogado Eduardo Kuntz afirma que entrou em contato com o tenente-coronel Mauro Cid por iniciativa própria e antes da decisão do ministro Alexandre de Moraes que impediu o coronel de manter contato com outros investigados no inquérito do golpe.

"Nas ocasiões em que ocorreram os contatos entre o delator e este advogado (repise-se: por iniciativa exclusiva do coimputado Mauro César Barbosa Cid) não havia nenhuma restrição relacionada à incomunicabilidade das partes, de modo que não há falar-se em descumprimento de qualquer medida imposta por esta eminente relatoria por parte do agravante", diz um trecho do pedido.