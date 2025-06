O POVO News: Guerra Israel x Irã; ataques em Teerã, base americana no Catar é alvo

O programa acompanha os desdobramentos da escalada militar entre as partes. O Irã ataca uma base americana no Catar, enquanto Israel bombardeia uma prisão política e uma central nuclear que já havia sido alvo dos EUA em operações anteriores.

Com apresentação de Marcos Tardin , o programa O POVO News exibe nesta segunda-feira, 23, mais uma edição exclusiva sobre o agravamento do conflito entre Israel e Irã. A transmissão começa às 18h, com uma série de entrevistas e atualizações ao vivo sobre os ataques no Oriente Médio .

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Assista ao programa clicando aqui ou no player abaixo:



A tensão se intensifica com a declaração do presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmando que o país está pronto para ajudar o povo iraniano. Em paralelo, a ONU pede acesso imediato às instalações nucleares iranianas atingidas pelos Estados Unidos.

O analista internacional Ricardo Ghizi participa do programa para comentar a entrada oficial dos EUA no conflito, a instabilidade política em torno do futuro do aiatolá Ali Khamenei e a possibilidade de fechamento do Estreito de Ormuz, ponto estratégico para o comércio mundial de petróleo.

A programação segue com boletins ao vivo e relatos de brasileiros impactados diretamente pela guerra, tanto no Oriente Médio quanto no Brasil, com familiares vivendo em regiões sob risco. O programa também acompanha o "protocolo contra assassinatos" adotado pelo Irã, que proíbe uso de eletrônicos e fotos em áreas sensíveis e promete executar quem colaborar com o “inimigo”.