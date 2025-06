Mauro Cid x Braga Netto: STF faz acareação na ação da tentativa de golpe

A acareação é uma audiência realizada entre juiz e partes de um processo para o esclarecimento de versões divergentes sobre os fatos julgados. O procedimento será conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, relator do caso

Uma das audiências reunirá o tenente-coronel Mauro Cid e o ex-ministro e general Walter Braga Netto. Os dois são réus do "núcleo crucial" da ação penal. Outro encontro confrontará os relatos do ex-ministro Anderson Torres e do ex-comandante do Exército Marco Antônio Freire Gomes. Torres é réu, enquanto Freire Gomes é testemunha do processo.

Ao contrário da audiência com os interrogatórios dos réus, não haverá transmissão ao vivo das acareações. Também não será permitido o acompanhamento das sessões pela imprensa, tal como realizado durante a fase de coleta de testemunhos.

Mauro Cid x Braga Netto

A acareação entre Cid e Braga Netto foi solicitada pela defesa do ex-ministro da Casa Civil e da Defesa. Há versões contraditórias sobre encontro que ocorreu em novembro de 2022 na casa do general da reserva.