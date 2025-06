Churrascada: defesa de desembargador diz que PGR afastou 'vergonhosa hipótese de rachadinha'

Na denúncia de 147 páginas em que acusa o desembargador Ivo de Almeida, do Tribunal de Justiça de São Paulo, de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa e advocacia administrativa, a Procuradoria-Geral da República não atribuiu ao magistrado a prática de 'rachadinha' em seu gabinete. A 'rachadinha' era uma das principais linhas de investigação sobre a conduta de Ivo depois que a Polícia Federal descobriu, no âmbito da Operação Churrascada, depósitos fracionados e em espécie na conta do desembargador - a quebra do sigilo bancário indicou repasses que somaram R$ 641 mil para sua conta, entre fevereiro de 2016 e setembro de 2022.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A acusação da PGR, porém, não fala em 'rachadinha'. Para o criminalista Átila Machado, que representa o desembargador, esse detalhe enfraquece a Operação Churrascada. "No que toca à vergonhosa hipótese de 'rachadinha' levantada pela Polícia Federal, o Ministério Público Federal afastou por completo tal conduta, ignorando tal linha investigativa na denúncia", declarou Átila Machado ao Estadão. Para o criminalista. 'agindo assim, o MPF reconheceu, ainda que tacitamente, que os valores de servidores públicos depositados na conta do desembargador Ivo de Almeida tiveram a finalidade de arrecadação para compra de cestas básicas durante a pandemia'. Desde o início da Operação Churrascada, deflagrada em junho do ano passado, a PF suspeitava de um esquema de venda de sentenças e também de rachadinha, via repasses de servidores para uma conta do desembargador.

Um ponto chamou a atenção dos investigadores: a data dos depósitos, que coincidia com o dia de vencimento da fatura dos cartões de crédito e de outros boletos do magistrado. Para eles, um indício de que o dinheiro era usado para cobrir despesas correntes e, ao mesmo tempo, ocultar a origem dos recursos. Parte dos depósitos foi feita por Silvia Rodrigues, assistente jurídica, e por Marcos Alberto Ferreira Ortiz, chefe de seção judiciária, aponta a investigação. A suspeita de rachadinha levou o ministro Og Fernandes, relator do inquérito no Superior Tribunal de Justiça, a autorizar a PF a fazer buscas no gabinete do desembargador e em endereços residenciais do magistrado e dos servidores. O pedido foi feito pela PGR.

"Para que melhor se conceitue essas transferências e se aponte de forma adequada a eventual responsabilidade criminal dos envolvidos, faz-se indispensável o aprofundamento das investigações", justificou o subprocurador Carlos Frederico Santos, à época. Na casa do magistrado, a PF apreendeu R$ 170 mil em dinheiro vivo. Com quase 40 anos de carreira, Ivo está afastado das funções. Em seu depoimento na PF, Marcos Ortiz afirmou que os depósitos para o desembargador eram referentes à 'doação de cestas básicas na pandemia'. Para a defesa, o relato do servidor esvaziou a suspeita da rachadinha.

Ortiz esclareceu no inquérito da Operação Churrascada que os repasses fracionados que somaram R$ 641 mil na conta de Ivo de Almeida não eram uma 'rachadinha', mas estavam ligados a uma campanha do Tribunal de Justiça de São Paulo em prol de funcionários terceirizados necessitados em meio ao flagelo da Covid-19. Segundo ele, o desembargador comprou cestas básicas e depois foi reembolsado com dinheiro arrecadado junto a outros magistrados e servidores. O chefe de seção judiciária declarou aos investigadores que as transferências que fez para o magistrado 'estão ligadas a uma campanha de doação de cestas básicas realizada em meio à pandemia'