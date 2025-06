Antes de sair de Israel, prefeito de BH diz ter recebido palestra com 'propaganda de guerra'

O prefeito de Belo Horizonte (MG), Álvaro Damião (União), afirmou em entrevista nesta segunda-feira, 23, que o grupo de gestores brasileiros que estava em Israel no início dos conflitos com o Irã recebeu instruções para agir como "embaixadores da verdade" antes de sair do país. As declarações foram dadas em entrevista ao UOL.

De acordo com Damião, o coletivo de prefeitos brasileiros foi levado para uma palestra ministrada por Rafael Rozenszajn, membro do Ministério da Defesa israelense, em 15 de julho, um dia antes dos políticos cruzarem a fronteira com a Jordânia e deixarem o país em guerra.