Moraes libera visitas de familiares a Marcelo Câmara, ex-assessor de Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), liberou por meio de despacho emitido nesta sexta-feira, 20, que Marcelo Costa Câmara, ex-assessor especial de Jair Bolsonaro, receba visitas de familiares no Batalhão da Polícia do Exército em Brasília, local em que se encontra preso por suspeita de obstrução de justiça.

O ministro permitiu encontros com "esposa, filhos, pais e irmãos, presencial e virtualmente, desde que atendidas as normas regulamentares do batalhão em que estiver recolhido e observados os dias da semana e período acima referidos". Os advogados do réu que possuírem procurações também poderão visitá-lo.