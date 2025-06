Márcio França: Tarcísio 'humilhou' comunidade árabe ao usar bandeira de Israel

O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França (PSB), afirmou nesta sexta-feira, 20, que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) "humilhou" a comunidade árabe, síria e libanesa do Brasil após se enrolar em uma bandeira de Israel durante a Marcha para Jesus, realizada na quinta-feira, 19.

O Estadão procurou o Governo de São Paulo para obter um posicionamento oficial sobre a declaração e não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço continua aberto para atualização.

França ainda pediu que o governador não se envolvesse nos conflitos do Oriente Médio. "Sinceramente, fazer um gesto de humilhação apoiando alguém para poder humilhar esses povos é um erro grave do governador de São Paulo, que não tem nada a ver com guerra. São Paulo é um Estado da Federação, não tem que se meter em guerra", ele complementa.

O ministro já afirmou, em maio deste ano, que possui interesse em concorrer como governador de São Paulo nas próximas eleições. Ex-governador do Estado, França disse que desconhece candidatos do PT para o cargo.

Tarcísio de Freitas faz gesto para evangélicos