Lula diz que Cristina Kirchner chorou em ligação após condenação

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner chorou em ligação com o petista após ser condenada a seis anos de prisão por corrupção. Lideranças do PT comparam a condenação de Kirchner com a prisão de Lula durante a Operação Lava Jato.

Durante a edição da quinta-feira, 19, do podcast Mano a Mano, apresentado pelo cantor Mano Brown, Lula afirmou que ligou para Cristina Kirchner após a sua condenação, para prestar solidariedade e mostrar apoio.