Ramagem usou drones da Abin em motociata e ato por voto impresso para postar imagens nas redes

O ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem, autorizou o uso de drones da agência para acompanhar manifestações públicas em defesa do voto impresso e motociatas do então presidente Jair Bolsonaro (PL) e, depois, utilizou as imagens em suas próprias redes sociais.

A informação consta no relatório final da Polícia Federal (PF) sobre o esquema de espionagem ilegal conhecido como "Abin Paralela", tirado do sigilo pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira, 18.