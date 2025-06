Mecânico que destruiu relógio de Dom João VI é solto sem tornozeleira em MG

O mecânico Antônio Cláudio Alves Ferreira, condenado a 17 anos de prisão por destruir o relógio de Dom João VI no Palácio do Planalto durante os atos golpistas de 8 de janeiro, deixou o Presídio Professor Jacy de Assis, em Uberlândia (MG), após ser beneficiado com a progressão para o regime semiaberto por bom comportamento. Na decisão, o juiz determinou a soltura sem o uso de tornozeleira eletrônica, devido à indisponibilidade do equipamento no Estado.

Ele ficou conhecido por destruir o relógio histórico durante a invasão. O artefato, um exemplar francês do século XVII, foi presenteado a Dom João VI e fazia parte do acervo do Planalto. As imagens do vandalismo, registradas pelas câmeras de segurança, tiveram ampla repercussão internacional.