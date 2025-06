Deputados petistas foram à marcha em defesa de Cristina Kirchner, em Buenos Aires

"Somos solidários a ela, nesse momento em que mais uma vez querem tirar da vida política uma grande liderança popular, assim como fizeram com Perón no seu tempo e com Lula mais recentemente", afirmou Pimenta por meio de nota.

Cristina Kirchner foi condenada a seis anos de prisão domiciliar por um caso de corrupção ocorrido no ano de 2022. Ela é acusada de pagamentos superfaturados e favorecimento de contratos para obras públicas na província de Santa Cruz. Cristina diz vítima de perseguição judicial, tese que é apoiada pelos representantes do PT na Argentina.

A punição foi confirmada Suprema Corte argentina na semana passada e, desde a data, uma multidão se aglomera em frente a casa da política para apoiá-la. A ex-presidente deveria se apresentar à justiça nesta quarta-feira, 18, mas como ela teve a sua punição revertida em prisão domiciliar, pode cumprir a pena de sua casa, sem comparecer a corte.

É possível que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visite Cristina Kirchner durante a cúpula do Mercosul, que ocorrerá em Buenos Aires nos 2 e 3 de julho. Paulo Pimenta disse à Coluna do Estadão que "é desejo do presidente Lula ter um encontro com a Cristina".