'Abin paralela' tentou ligar ministro a delegado de SP

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes foi alvo de agentes da "Abin paralela", que tentaram estabelecer uma relação entre ele e o delegado Osvaldo Nico, atual número 2 da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. O pedido para a elaboração de um dossiê ligando os dois ocorreu no mesmo dia em que Nico prendeu o ex-assessor Fabrício Queiroz, pivô do caso da "rachadinha" no gabinete do então deputado estadual e hoje senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) - caso revelado pelo Estadão em dezembro de 2018.

Segundo a PF, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que não foi indiciado por já responder pelo crime em outra ação, foi o principal beneficiado pelo esquema. Queiroz foi preso em Atibaia (SP) em 18 de junho de 2020 na casa de Frederick Wassef, que à época atuava como advogado de Bolsonaro. Naquele dia, o então presidente da República defendeu Queiroz durante uma transmissão nas redes sociais e disse que a prisão foi "espetaculosa".