Trama golpista: Alexandre de Moraes decreta prisão do coronel Marcelo Câmara

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decretou a prisão preventiva do coronel Marcelo Câmara na ação penal da trama golpista. Ele foi denunciado no núcleo dos militares envolvidos no plano de golpe.

O Estadão pediu manifestação da defesa, mas não havia recebido retorno até a publicação deste texto.