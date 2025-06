Quem é Antônio Doido, deputado suspeito de ser dono de R$ 6 milhões apreendidos pela PF

O deputado federal Antônio Leocádio dos Santos, conhecido como Antônio Doido (MDB-PA), é investigado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) suspeito de desvio de verbas públicas, peculato, corrupção e lavagem de dinheiro. O Estadão procurou o parlamentar, mas não obteve retorno.

Aos 48 anos, ele está no primeiro mandato na Câmara dos Deputados, eleito em 2022 com 126.535 votos. Antes, foi prefeito da cidade de São Miguel do Guamá (PA), entre os anos de 2017 e 2020. O município possui pouco mais de 52 mil habitantes, segundo o IBGE.