PT envia Paulo Pimenta para ato de solidariedade a Cristina Kirchner na Argentina

Pimenta, ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social do governo Lula, representa a direção nacional do PT no evento, que reúne apoiadores de Kirchner no centro de Buenos Aires.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O PT compara a pena de Kirchner à condenação de Lula na Lava Jato, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá, em São Paulo. O presidente ficou preso entre abril de 2018 e novembro de 2019.

"O PT não esquece o que as manifestações dos nossos companheiros e companheiras da Argentina, inclusive a ex-presidenta Cristina Kirchner, quando o presidente Lula foi perseguido pela Operação Lava Jato no Brasil", disse Paulo Pimenta na nota.

"Somos solidários a ela, nesse momento em que mais uma vez querem tirar da vida política uma grande liderança popular, assim como fizeram com Perón no seu tempo e com Lula mais recentemente", completou.

Condenação