O POVO NEWS: Guerra Israel x Irã: bombardeio a instalações nucleares; Khamenei ameaça

O programa traz novas atualizações sobre o conflito entre Israel e Irã, e as principais notícias da política brasileira

A programação destaca as últimas informações sobre os ataques entre Israel e Irã. O conflito chega ao seu sexto dia em meio a tensão pela possível entrada dos EUA na guerra. Buscando entender a situação em ambos os países, O POVO News recebe a jornalista e repórter fotográfica Isa Nigri . brasileira, que vive atualmente em Kiryat Ono, cidade que fica no distrito de Tel Aviv, em Israel.

Com apresentação de Filipe Pereira , o programa O POVO News traz nesta quarta-feira, 18, os principais destaques da política nacional e internacional. A transmissão começa às 18h, com entrevistas e informações atualizadas de João Paulo Biage , diretamente de Brasília.

O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, afirmou que Moscou mantém contato com os Estados Unidos sobre o confronto entre Irã e Israel. A programação também repercute as falas de Ryabkov e os pronunciamentos do Irã sobre o conflito.

Assista ao programa clicando aqui ou no player abaixo:

Pelo O POVO News você também acompanha o pronunciamento do porta-voz do Exército de Israel, Rafael Rosenshein, que detalhou as ações israelenses nos últimos dias.



O programa repercute a ação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que determinou a prisão preventiva do coronel Marcelo Câmara. Ele é investigado por tentativa de obstruir a investigação sobre um Golpe de Estado.