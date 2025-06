Perícias e novas diligências: o que as defesas dos réus na ação do golpe pediram ao STF

Após a fase de interrogatórios, as defesas dos réus do "núcleo crucial" da ação penal por tentativa de golpe de Estado apresentaram pedidos de novas diligências ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator de processo. O prazo para a formulação dos pedidos terminou nesta segunda-feira, 16.

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) quer a anulação do acordo de colaboração com a Justiça do tenente-coronel Mauro Cid. Com base em mensagens obtidas pela revista Veja, a defesa do ex-presidente sustenta que Cid mentiu aos investigadores e violou o sigilo da delação, descumprindo os termos do acordo.

Se o pedido de anulação não for atendido de imediato, a defesa do ex-presidente pede que a Meta, administradora do Instagram, seja instada pelo STF a prestar informações sobre o perfil @gabrielar702. Segundo a reportagem da revista Veja, Cid utilizou essa conta para violar o sigilo da investigação. Os advogados de Bolsonaro querem mais prazo para a formulação de outros pedidos de diligências.

A defesa do ex-ministro Walter Braga Netto quer uma acareação com Mauro Cid para esclarecer contradições entre os depoimentos de ambos. Há versões contraditórias sobre encontro que ocorreu em novembro de 2022 na casa do general da reserva. Segundo o ex-ajudante de ordens, o plano "Punhal Verde e Amarelo", que previa a execução de autoridades como Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Geraldo Alckmin (PSB) e Moraes, foi debatido durante a reunião. O general nega conhecimento sobre o esboço criminoso.

As versões de Braga Netto e Cid também se desencontram sobre um episódio envolvendo uma quantia em dinheiro entregue pelo general ao tenente-coronel em uma caixa de vinho, segundo o ex-ajudante de ordens.