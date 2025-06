Justiça pede prisão de envolvidos na morte de policial civil

O Juízo da 17ª Vara Criminal do Rio deferiu 27 mandados de prisão contra uma quadrilha que que atua no tráfico de drogas na Comunidade dos Tabajaras, em Copacabana, na zona sul do Rio, ligada à fação criminosa Comando Vermelho. O pedido foi feito pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), que ofereceu denúncia à Justiça. Parte do grupo também foi denunciada por latrocínio consumado e atentado contra o policial civil da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), João Pedro Marquini, e sua mulher, a juíza titular do 3º Tribunal do Júri do Rio, Tula Corrêa de Mello.