Haddad demite auditor da Receita preso na Lava Jato por dossiês contra réus, delatores e Gilmar

O auditor fiscal da Receita Marco Aurélio Canal foi demitido nesta terça-feira, 17, pelo ministro da Fazenda Fernando Haddad. O desligamento ocorre quase cinco anos após a prisão do auditor em um desdobramento da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro.

O nome do auditor ganhou notoriedade em 2019, quando o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o citou como responsável por elaborar um dossiê com seus dados pessoais e de sua mulher, Guiomar Feitosa. Na ocasião, Gilmar disse que a bisbilhotagem era um 'abuso'. Ele revelou o nome de Canal, que foi supervisor de programação da Lava Jato na Receita Federal no Rio.

A investigação mostra que o auditor teria cobrado propinas de réus e delatores da Lava Jato para suspender multas e encerrar fiscalizações.

Segundo a portaria publicada nesta terça-feira, 17, no Diário Oficial da União, assinada por Haddad, o auditor foi demitido por "valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública".

A Portaria de Haddad tem o número 486. A demissão é resultado de um processo administrativo disciplinar. Em decorrência da punição, o auditor não poderá ocupar nenhum outro cargo público pelos próximos oito anos.