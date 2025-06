Defesa de ex-assessor de Bolsonaro leva ao STF conversas em rede social atribuídas a Mauro Cid

O advogado Eduardo Kuntz, responsável pela defesa do ex-assessor presidencial Marcelo Câmara, informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que manteve conversas com Mauro Cid sobre a delação premiada do ex-ajudante de ordens por meio de uma conta no Instagram. A informação consta na defesa apresentada nesta segunda-feira, 16, na qual os advogados também pedem a anulação do acordo de colaboração.

A versão contraria o que Cid afirmou durante seu interrogatório na última semana no Supremo, quando disse não ter tratado da delação com outros investigados ou com a imprensa. A negativa foi dada após questionamento feito pelo advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tanto Cid quanto Bolsonaro integram o chamado núcleo central da suposta tentativa de golpe de Estado e prestaram depoimento na Primeira Turma do STF. Já Câmara faz parte do núcleo 2 da ação penal que investiga o caso.