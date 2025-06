AO VIVO: Guerra Israel x Irã: nova onda de ataques, Trump pede reunião de emergência

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , a primeira edição do programa O POVO News desta terça-feira, 17, repercute a nova onda de ataques entre Israel e Irã . As ofensivas entram no 5° dia sem sinal de um cessar-fogo.

Os ataques de Israel, além de atingir as bases de mísseis do Irã, também têm como alvo eliminar membros-chave da liderança iraniana. Na primeira ofensiva, a ação culminou na morte do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah.



Em meio à crise no Oriente Médio, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Republicanos), encurtou a sua visita à cúpula do G7, no Canadá, para voltar aos EUA.

O republicano pediu que seu Conselho de Segurança Nacional se reúna. No seu retorno a Washington, ele afirmou a jornalistas que não estava voltando apenas para tratar de um cessar-fogo, mas para "algo melhor".