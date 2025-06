PGR investiga deputado Antônio Doido após apreensão de R$ 6 milhões com aliados

O inquérito vai tramitar no Supremo Tribunal Federal (STF) por causa do foro do deputado.

A primeira apreensão que colocou a Polícia Federal no rastro do deputado foi em 4 de outubro de 2024, dois dias antes do primeiro turno das eleições. O policial militar Francisco de Assis Galhardo do Vale foi preso em flagrante depois de sacar R$ 4,9 milhões em uma agência do Banco do Brasil em Castanhal, na região metropolitana de Belém.

O soldado Ellis Dangeles Noronha Martins, que ficou na guarda de parte do dinheiro sacado, e o empresário Geremias Cardoso Hungria, que estava no carro com o policial militar, também foram presos.

A hipótese inicial era de compra de votos nas eleições municipais. Não demorou para a Polícia Federal chegar ao deputado. Foram encontradas diversas conversas dos presos com Antônio Doido.