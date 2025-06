Braga Netto pede ao STF acareação com Mauro Cid e mais prazo para análise de provas

A defesa do ex-ministro da Casa Civil e da Defesa Walter Braga Netto apresentou nesta segunda-feira, 16, um pedido ao Supremo Tribunal Federal (STF) para a realização de uma acareação entre ele e Mauro Cid na ação que apura a tentativa de golpe de Estado.

Segundo ele, a visita foi apenas uma "cortesia", motivada por um pedido do tenente-coronel para apresentar os dois militares das Forças Especiais, que gostariam de conhecê-lo.

Braga Netto nega todas as acusações. Em depoimento ao STF, o ex-ministro afirmou que Cid "faltou com a verdade" ao relatar que o financiamento ao plano golpista foi tratado durante o encontro.

O ex-ajudante de ordens afirmou que o encontro teria servido para discutir o chamado plano Punhal Verde e Amarelo e que o general lhe entregou uma quantia em dinheiro , em uma caixa de vinho, com a orientação de repassá-la a um dos militares das Forças Especiais, conhecidos como "kids pretos", para financiar ações antidemocráticas.

Preso preventivamente desde dezembro do ano passado por suspeita de obstrução de Justiça, Braga Netto também negou ter repassado qualquer quantia a Cid e reforçou que não tinha contato com empresários do agronegócio para esse tipo de finalidade.

"Isso não corresponde à realidade", afirmou, por videoconferência, durante o interrogatório.

Além da acareação, a defesa pediu que o STF compartilhe oficialmente os depoimentos e demais provas que ainda serão produzidos nos processos envolvendo os outros réus da investigação.