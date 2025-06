AO VIVO: Israel x Irã: veja as últimas notícias do conflito que assusta o mundo; Lula x Bolsonaro

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , a primeira edição do programa O POVO News desta segunda-feira, 16, repercute a nova onda de ofensivas entre Israel e Irã. Na madrugada desta segunda, Irã lançou um novo ataque de mísseis.

As ofensivas iniciaram na sexta-feira, 13, quando um ataque de Israel a instalações nucleares e militares do Irã foi realizado. O país anunciou o bombardeamento e prometeu continuar para "alcançar muito mais".

O ataque, além de atingir as bases de mísseis do Irã, também tem como alvo eliminar membros-chave da liderança iraniana, o que diminui a capacidade de o país montar uma contraofensiva sustentável. A ação culminou na morte do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah.



O Irã divulgou ter lançado cerca de cem mísseis e prometeu seguir com as retaliações aos ataques de Israel contra a infraestrutura militar e nuclear do país. Desde o início da escalada, estimativas apontam que mais de 200 pessoas morreram no Irã.