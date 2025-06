Cid depõe; ex-ministro afirma que não pediu passaporte para aliado

Machado, que foi preso preventivamente, declarou que só entrou em contato com o consulado português para ajudar o pai, Carlos Eduardo Machado Guimarães, que é idoso, a renovar o passaporte. O contato, segundo ele, foi feito por telefone, direto com o cônsul, e depois por meio de uma funcionária do consulado. O ex-ministro afirmou que foi recebido pelos funcionários e "foi providenciada a expedição do passaporte do seu pai".

Ouvido pela Polícia Federal nesta sexta-feira, 13, o ex-ministro do Turismo Gilson Machado negou ter ajudado o tenente-coronel Mauro Cid a planejar uma fuga do Brasil. O Estadão teve acesso ao termo de depoimento. Ele disse que "nunca procurou qualquer pessoa, em qualquer consulado ou embaixada de Portugal ou de qualquer outro país, buscando expedir passaporte para Mauro Cid".

Ainda de acordo com o ex-titular do Turismo, ele não tem contato com Cid desde 2022. "Também não manteve contato com ninguém de sua família ou diretamente ligada a ele", diz o termo de depoimento. Questionado sobre a data da última conversa com o ex-ajudante de ordens, Machado disse que não se recordava exatamente, mas que foi pouco depois das eleições, quando "prepararam juntos um documento para ser lido como discurso pelo então presidente em novembro daquele ano".

"O contato foi pessoal, não se recorda de ter tido mais contato com ele, supondo inclusive que ele trocou de telefone; que, portanto, nunca manteve contato com ele durante o período em que ele esteve preso ou agora que se encontra com uma série de restrições, inclusive de deixar o País", afirma o registro do depoimento.

'Inocência'

Ao chegar ao Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, no Recife, para exame de corpo de delito, Machado se disse inocente. "Venho a público reafirmar minha total inocência. Não cometi crime algum. Não matei, não trafiquei drogas. Apenas pedi um passaporte para meu pai, por telefone, no consulado português do Recife. Ele tem 85 anos. E o passaporte, se ele não recebeu, está para receber a renovação do passaporte português dele", afirmou o ex-ministro.