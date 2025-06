STF visa criar órgão regulador para fiscalização de redes sociais

Votação em plenário já definiu maioria para ampliar rol de responsabilidades de empresas por publicação de seus usuários; julgamento também deve alterar legislação que regula o uso da Internet no Brasil

Em plenário, os magistrados seguem em deliberação sobre a legalidade constitucional do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que proíbe a responsabilização das plataformas por conteúdos de terceiros, exceto se houver descumprimento de decisões judiciais para remoção de publicações.

Após votos de oito ministros, o Supremo Tribunal Federal (STF) tem maioria formada em julgamento que responsabiliza as plataformas de redes sociais por publicações de usuários. Pautada na Corte desde o ano passado, a ação deve alterar a lei que estabelece os princípios para o uso da Internet no Brasil e criar órgão regulador da atividade dessas empresas.

Segundo a maioria dos ministros, a regra é insuficiente para proteger os usuários, sendo necessária a ampliação das responsabilidades das empresas ao fiscalizar o teor do que é publicado. Assim, com a definição do quórum, novas diretrizes devem ser criadas para a responsabilização das plataformas.

Órgão regulador

Com a análise de dois recursos que compõem o julgamento do Marco Civil da Internet — envolvendo o Google e o Facebook —, a temática é reconhecida pelos ministros como relevante, sendo considerada a mais importante da história recente da Corte.

Entre a apresentação dos votos, eles alegaram aguardar uma regulamentação das redes por meio da votação do projeto de lei das Fake News no Congresso Nacional. A partir dessa deliberação, o tribunal deve definir os casos em que as empresas de tecnologia podem ser punidas, exigindo uma moderação de conteúdo mais rigorosa. Hoje, a matéria segue embarreirada na Casa Baixa.

Em discussão, segue em aberto a possibilidade de criação de órgão para fiscalizar as normas que forem definidas pelo STF.