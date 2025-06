PGR pediu prisão de Mauro Cid após os pais, mulher e filha do delator deixarem o Brasil

"Foram com passagens de ida e volta. Eles não têm restrição para viajar. E o passaporte supostamente requerido pelo Gilson Machado teria sido o português. Uma coisa não tem nada a ver com a outra", afirma a defesa.

A defesa afirma que a família foi comemorar a formatura do sobrinho mais velho e a festa de aniversário de 15 anos de outra sobrinha do coronel Mauro Lourena Cid. O irmão dele mora nos Estados Unidos desde 2002. A volta está prevista par o dia 20 de junho.

A PF investiga se o tenente-coronel planejou uma fuga. Os policiais federais fizeram buscas na manhã desta sexta na casa dele, em Brasília, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele também foi convocado para um novo depoimento nesta sexta.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu a prisão preventiva do tenente-coronel e do ex-ministro do Turismo Gilson Machado, suspeito de tentar ajudar Mauro Cid a fugir. Apenas o ex-ministro foi preso.

O procurador-geral da República Paulo Gonet afirma que Gilson Machado procurou o Consulado de Portugal no Recife, no dia 12 de maio, "com o propósito de obter a expedição de um passaporte português em favor de Mauro César Barbosa Cid, para viabilizar sua saída do território nacional". O documento não foi emitido.

Gonet considerou que há indícios dos crimes de favorecimento pessoal e obstrução de investigação envolvendo organização criminosa.