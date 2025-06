Moraes solta ex-ministro de Bolsonaro suspeito de tramar fuga de Mauro Cid

De acordo com a PF e a PGR, Gilson Machado tentou obter um passaporte português para o tenente-coronel

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandou soltar o ex-ministro do Turismo Gilson Machado, que havia sido preso preventivamente na manhã desta sexta, 13, sob suspeita de ajudar o tenente-coronel Mauro Cid a fugir do País.

De acordo com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República (PGR), Machado tentou obter um passaporte português para o tenente-coronel, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), sair do Brasil. Agentes fizeram buscas na casa de Cid, em Brasília, nesta sexta.