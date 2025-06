Gilmar Mendes vota a favor de decreto de Lula que limita registros para armas

O magistrado ainda ressalta que o texto do presidente não pede a devolução das armas de uso permitido pela lei.

Por fim, ele aponta que "a suspensão da concessão de novos registros a pessoas jurídicas e a pessoas físicas, operada pelo Decreto, evidencia a cautela do Poder Público para impedir a proliferação da circulação de armas no território nacional".

Dentre as mudanças estabelecidas pelo presidente Lula com o novo decreto estão a redução do limite de armas que CACs podem acumular, a restrição de uso de alguns calibres, que apenas para as forças de segurança podem usar, e a limitação de horário de funcionamento para clubes de tiro.