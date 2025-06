AO VIVO: Israel ataca Irã e mata 2 principais líderes militares: veja reações; avião cai na Índia

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta sexta-feira, 13, repercute o ataque de Israel a instalações nucleares e militares do Irã. O país anunciou o bombardeamento nesta sexta e prometeu continuar para "alcançar muito mais".

O ataque, além de atingir as bases de mísseis do Irã, também tem como alvo eliminar membros-chave da liderança iraniana, o que diminui a capacidade de o país montar uma contraofensiva sustentável. A ação culminou na morte do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah.