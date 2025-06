Nunes Marques anula decisão do TCU que condenou ex-presidente da Petrobras no caso Pasadena

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques anulou em decisão na última terça-feira, 10, a condenação do ex-presidente da Petrobras José Sérgio Cabrielli pelo Tribunal de Contas da União (TCU) por ter autorizado a aquisição da segunda metade da Refinaria de Pasadena por valor maior do que o praticado neste tipo negócio, o que teria causado prejuízo à petroleira.

A aquisição da refinaria de Pasadena em 2006 foi alvo da operação Lava Jato. Uma série de reportagens do Estadão revelou fraudes, superfaturamento e evasão de divisas no processo e a assinatura da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), quando era ministra da Casa Civil, a favor da compra.