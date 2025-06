Lula, em discurso em Mariana, reconhece 'clima muito ruim' na Câmara

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, admitiu nesta quinta-feira, 12, em discurso em Mariana (MG), que há um 'clima muito ruim' na Câmara dos Deputados, num momento em que tenta aprovar medidas de aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) no parlamento. O petista criticou os deputados que utilizam os celulares na Casa para "falar bobagem" e destacou que o mundo vive "um momento desagradável, de raiva no ar".

"Na Câmara, é um clima muito ruim, tem deputado que não quer falar, ele só quer pegar o celular, olhar na cara dele, falar uma bobagem e passar para frente", disse o presidente no discurso.