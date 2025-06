Câmara aprova mudanças tributárias com impacto para eventos religiosos e aplicativos

Texto aprovado pela Câmara amplia regras do ISS para eventos e plataformas, com isenção para entidades religiosas

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovou, na terça-feira, 10, a redação final do projeto de Lei complementar nº 30/2025, que modifica parcialmente o Código Tributário do Município. As alterações impactam diretamente empresas de aplicativos, promotores de eventos, entidades religiosas e proprietários de imóveis na capital cearense.

Entre as mudanças, destaca-se a possibilidade de responsabilidade solidária É a obrigação legal em que dois ou mais sujeitos respondem integralmente pelo cumprimento de uma dívida ou encargo. Nesse regime, o credor pode exigir a totalidade do valor de qualquer um dos responsáveis, que, após o pagamento, poderá buscar o ressarcimento proporcional junto aos demais. A solidariedade só se aplica quando expressamente prevista em lei ou contrato. pelo pagamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) para plataformas digitais de transporte e entrega, mesmo aquelas com sede fora do território de Fortaleza.